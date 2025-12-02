İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    ABŞ ordusu Latın Amerikasında yerüstü hədəflərə zərbələr endirməyə başlayacaq

    Amerika ordusu narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə çərçivəsində yaxın vaxtlarda Latın Amerikasında yerüstü hədəflərə zərbələr endirməyə başlayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp deyib.

    "Bu insanlar (narkotik ticarətinin təşkilatçıları) 200 mində çox insanı öldürüblər və bu rəqəmlər azalıb. Artıq biz quruda da bu zərbələri həyata keçirməyə başlayacağıq. Bilirsiniz, quruda çox asandır. Çünki onlar haqqında hər şeyi, getdikləri marşrutları, harada yaşadıqlarını bilirik. Biz pis adamların harada yaşadığını bilirik və biz bunu tezliklə etməyə (yerüstü hədəflərə zərbələr – Qeyd) başlayacağıq", - deyə o qeyd edib.

