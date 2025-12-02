ABŞ ordusu Latın Amerikasında yerüstü hədəflərə zərbələr endirməyə başlayacaq
Digər ölkələr
- 02 dekabr, 2025
- 23:22
Amerika ordusu narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə çərçivəsində yaxın vaxtlarda Latın Amerikasında yerüstü hədəflərə zərbələr endirməyə başlayacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp deyib.
"Bu insanlar (narkotik ticarətinin təşkilatçıları) 200 mində çox insanı öldürüblər və bu rəqəmlər azalıb. Artıq biz quruda da bu zərbələri həyata keçirməyə başlayacağıq. Bilirsiniz, quruda çox asandır. Çünki onlar haqqında hər şeyi, getdikləri marşrutları, harada yaşadıqlarını bilirik. Biz pis adamların harada yaşadığını bilirik və biz bunu tezliklə etməyə (yerüstü hədəflərə zərbələr – Qeyd) başlayacağıq", - deyə o qeyd edib.
Son xəbərlər
23:22
ABŞ ordusu Latın Amerikasında yerüstü hədəflərə zərbələr endirməyə başlayacaqDigər ölkələr
23:11
Video
Azərbaycan Türkiyənin ev sahibliyi etdiyi hərbi dəniz təlimində təmsil olunurHərbi
22:58
Foto
Azərbaycan və İran arasında ikitərəfli məsələlər müzakirə olunubXarici siyasət
22:56
Azərbaycan YUNESKO-nun Silahlı Münaqişələr zamanı Mədəni Mülkiyyətin Qorunması üzrə Komitəsinə seçilibXarici siyasət
22:50
Xəzər sahilində yenidən ölü suitilər aşkar edilibDigər
22:48
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: XX əsrdə ləğv edilən Balta dərəsi yurduDaxili siyasət
22:33
Rəşad Sadıqov: "Çalışırdıq ki, "Neftçi" ilə oyun penaltilərə getməsin"Futbol
22:31
ABŞ Maduronun istefası ilə bağlı plan hazırlayırDigər ölkələr
22:22