İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    ABŞ-nin hərbi hava gəmisi Şimali Karolinada sərt eniş edib, xəsarət alan var

    Digər ölkələr
    • 08 oktyabr, 2026
    • 23:52
    ABŞ-nin hərbi hava gəmisi Şimali Karolinada sərt eniş edib, xəsarət alan var

    ABŞ-nin "Osprey" hərbi konvertoplanı Şimali Karolina ştatında sərt eniş edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli WWAY telekanalı məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, təlim uçuşu zamanı Bleyden dairəsindəki meşə massivində baş verən insident nəticəsində hərbçilərdən biri yanıq xəsarətləri alıb, o, xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Təyyarənin göyərtəsində ümumilikdə 4 amerikalı dəniz piyadası olub. Digər detallar açıqlanmır.

    Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Şimali Karolina
    Военное судно США совершило жесткую посадку в Северной Каролине
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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