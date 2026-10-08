ABŞ İranın "kölgə donanması"na yeni sanksiyalar tətbiq edib
Digər ölkələr
- 08 oktyabr, 2026
- 23:33
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Vaşinqton administrasiyası "İqtisadi təcrid" əməliyyatı çərçivəsində İran neftinin satışını dəstəkləyən şəxslərə və şirkətlərə qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Maliyyə Nazirliyi öz saytında məlumat yayıb.
"Bu gün görülən tədbirlər İranın qalan qanunsuz dəniz infrastrukturuna ən ciddi zərbəni vurur və "kölgə donanması"nın böyük əksəriyyətini sıradan çıxarır", - "Reuters" ABŞ Maliyyə Nazirliyinin nümayəndəsinin sözlərini sitat gətirib.
Nazirliyin məlumatına görə, məhdudiyyətlər İranın xam neftinin, neft məhsullarının və neft-kimya məhsullarının daşınmasını həyata keçirən 6 fiziki şəxsə, 18 şirkətə və 17 gəmiyə şamil olunub.
США вводят новые санкции против теневого флота Ирана
US imposes fresh sanctions on Iran's shadow fleet
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