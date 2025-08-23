Haqqımızda

ABŞ-də zavodda baş verən partlayışdan sonra sakinlər təxliyə edilib

ABŞ-də zavodda baş verən partlayışdan sonra sakinlər təxliyə edilib Luiziana ştatının Tangipahoa rayonundakı Smitty's Supply yanacaq və sürtkü yağları zavodunda güclü partlayış və ardınca yanğın baş verib.
Digər ölkələr
23 avqust 2025 04:02
ABŞ-də zavodda baş verən partlayışdan sonra sakinlər təxliyə edilib

Luiziana ştatının Tangipahoa rayonundakı Smitty's Supply yanacaq və sürtkü yağları zavodunda güclü partlayış və ardınca yanğın baş verib.

“Report” bu barədə “Fox News” televiziya şirkətinə istinadən xəbər verir.

Yerli qurumlar bir mil radiusda (1,6 km-dən çox - red.) sakinlərin təxliyə edildiyini elan edib. Xilasedicilər zavod ətrafında nəqliyyatın hərəkətini bağlayıblar.

Yerli rəsmilərin məlumatına görə, insident nəticəsində itki yoxdur. Ətraf Mühitin Keyfiyyəti Departamentinin və Ətraf Mühitin Mühafizəsi Agentliyinin əməkdaşları vəziyyəti izləyir və qiymətləndirirlər.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası В Луизиане из-за сильного взрыва на заводе по производству ГСМ объявлена эвакуация

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

ABŞ-yə tədarük edilən mebellərə rüsumlar tətbiq oluna bilər
ABŞ-yə tədarük edilən mebellərə rüsumlar tətbiq oluna bilər
23 avqust 2025 03:11
ABŞ-də ət yeyən bakteriyaya yoluxma hallarının sayı artıb
ABŞ-də "ət yeyən" bakteriyaya yoluxma hallarının sayı artıb
23 avqust 2025 02:37
FES enişə hazırlaşır
FES enişə hazırlaşır
23 avqust 2025 02:16
Vens Boltonun evində axtarışların Trampın tənqidi ilə əlaqəli olduğunu təkzib edib
Vens Boltonun evində axtarışların Trampın tənqidi ilə əlaqəli olduğunu təkzib edib
23 avqust 2025 01:45
ABŞ-də turistlərin olduğu avtobus aşıb, azı 4 nəfər ölüb
FotoABŞ-də turistlərin olduğu avtobus aşıb, azı 4 nəfər ölüb
23 avqust 2025 01:13
Niderlandın XİN rəhbəri hökumət daxilində fikir ayrılıqlarına görə istefa verib
Niderlandın XİN rəhbəri hökumət daxilində fikir ayrılıqlarına görə istefa verib
22 avqust 2025 23:04
ABŞ-nin müdafiə naziri kəşfiyyat idarəsinin rəhbərini vəzifəsindən azad edib
ABŞ-nin müdafiə naziri kəşfiyyat idarəsinin rəhbərini vəzifəsindən azad edib
22 avqust 2025 22:49
Tramp Rusiyaya iki həftə vaxt verib
Tramp Rusiyaya iki həftə vaxt verib
22 avqust 2025 22:24
Yermak və Rubio Ukrayna üçün təhlükəsizlik təminatlarını müzakirə ediblər
Yermak və Rubio Ukrayna üçün təhlükəsizlik təminatlarını müzakirə ediblər
22 avqust 2025 22:00
Lukaşenko Trampı Bakı ilə İrəvan arasında imzalanan sülh sazişinə görə təbrik edib
Lukaşenko Trampı Bakı ilə İrəvan arasında imzalanan sülh sazişinə görə təbrik edib
22 avqust 2025 21:50

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi