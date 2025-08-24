Haqqımızda

ABŞ-də baş verən atışmada 1 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb

ABŞ-də baş verən atışmada 1 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb ABŞ-nin Nyu-York şəhərində atışma nəticəsində 1 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb.
Digər ölkələr
24 avqust 2025 15:02
ABŞ-də baş verən atışmada 1 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb

ABŞ-nin Nyu-York şəhərində atışma nəticəsində 1 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb.

"Report"un xəbərinə görə, bu barədə polisə istinadən "Fox News" telekanalı məlumat yayıb.

Məlumata görə, 32 yaşlı kişi döş qəfəsindən aldığı güllə yaralarından dünyasını dəyişib, üzündən güllə yarası alan 17 yaşlı qızın vəziyyəti ağır, digər üç zərərçəkənin vəziyyəti sabitdir.

Qeyd olunur ki, insident qruplaşma davası ilə bağlıdır və Bronks parkında basketbol turniri zamanı baş verib. Polis dörd şübhəlini saxlayıb, onların üzərində bir neçə odlu silah olduğu aşkarlanıb.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası В Нью-Йорке при стрельбе погиб один, ранены четыре человека

Ən çox oxunan xəbərlər

Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
19 avqust 2025 16:27
Hərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
FotoHərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
19 avqust 2025 12:49
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
19 avqust 2025 15:18
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
20 avqust 2025 15:03
Bakıda ictimai yerdə dini ayin keçirən qadınlar həbs edilib
Bakıda ictimai yerdə dini ayin keçirən qadınlar həbs edilib
18 avqust 2025 13:30
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
17 avqust 2025 21:02
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
19 avqust 2025 11:43
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
19 avqust 2025 12:29
Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərə cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB
VideoŞəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərə cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB
18 avqust 2025 12:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi