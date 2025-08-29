ABŞ Çinli jurnalistlər üçün yeni viza məhdudiyyətləri təklif edir

    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    • 29 avqust, 2025
    • 23:15
    ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyası çinli jurnalistlər üçün yeni viza məhdudiyyətləri təklif edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" agentliyi məlumat yayıb.

    Amerika hökuməti çinli jurnalistlərə ABŞ-də qalma müddətini 90 günə qədər uzatmaqla onlara sərt viza məhdudiyyətləri qoymağı təklif edir. Digər ölkələrdən olan jurnalistlərə 240 günlə məhdudlaşdırılaraq, onlara təyinatlarının sonuna qədər ölkədə qalmalarına icazə verən mövcud qayda aradan qaldırılacaq.

    Aprel ayında ABŞ Çin rəsmilərinə viza məhdudiyyətləri tətbiq etmək qərarına gəlib. Çünki Çin hakimiyyəti xaricilərin, o cümlədən diplomatların və jurnalistlərin Tibetə girişini əngəlləyib.

