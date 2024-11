Londonda yaşayan azərbaycanlı yüksək dərəcəli fəxri ada layiq görülüb

Londonda yaşayan azərbaycanlı, “Guavapay” şirkətinin direktoru və komplayns üzrə baş inzibatçı Elxan Nəsibov Londonda yüksək dərəcəli “Freedom of the City of London” fəxri adına layiq görülüb.

https://static.report.az/photo/aae53bc2-f860-3191-ace2-a60e6872a126.jpg https://static.report.az/photo/aae53bc2-f860-3191-ace2-a60e6872a126.jpg