Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib
Daxili siyasət
- 08 aprel, 2026
- 15:22
Bakıda müşahidə edilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi 20 km/saat endirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, mərkəzin əməkdaşları tərəfindən məlumat sürət tablolarında "güclü külək" işarəsi aktivləşdirilib:
"Sürücülərdən müəyyən olunan sürət həddinə əməl etmələri xahiş edilir".
17:03
Den Keyn: İranda silah zavodlarının 90 %-i məhv edilibDigər ölkələr
17:01
Antonio Konte İtaliya millisinin baş məşqçi vəzifəsinə əsas namizəd olubFutbol
16:59
Foto
Teymur Musayev V "Yüksəliş müsabiqəsi"nin qalibi ilə görüşübDaxili siyasət
16:55
GECF: Ötən il Azərbaycanda qaz hasilatı 2 %-dən çox artıbEnergetika
16:54
Azərbaycan idmançıları yelkənli qayıq üzrə Avropa çempionatında yarışacaqlarFərdi
16:54
Foto
Azərbaycan və Qazaxıstan XİN başçıları İranla ABŞ arasında atəşkəsi alqışlayıblar - YENİLƏNİB-3Xarici siyasət
16:51
Avropa İttifaqı İran-ABŞ atəşkəsi ilə bağlı ehtiyatlı mövqe nümayiş etdirirDigər ölkələr
16:49
"Marsel"in baş məşqçisi Habib Beyenin evi qarət edilibFutbol
16:47