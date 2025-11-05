İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Zahid Oruc: Tam suverenlik həm də sülh və qarşılıqlı əməkdaşlığın əsas göstəricisinə çevrilə bilər

    Daxili siyasət
    • 05 noyabr, 2025
    • 10:21
    Zahid Oruc: Tam suverenlik həm də sülh və qarşılıqlı əməkdaşlığın əsas göstəricisinə çevrilə bilər

    Azərbaycan təcrübəsi tam suverenliyin yalnız konstitusiya norması deyil, həm də regionda tamamilə yeni mərhələnin, sülh və qarşılıqlı əməkdaşlığın əsas göstəricisinə çevrilə biləcəyini göstərir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi (STM) İdarə Heyətinin sədri Zahid Oruc Bakıda keçirilən "XXI Əsrdə Dövlət Suverenliyi və Milli Konstitusiyalar: Qlobal Çağırışlar, Tendensiya və Perspektivlər" adlı beynəlxalq elmi-praktik konfransda açılış nitqində deyib.

    STM sədri Azərbaycanın zəfərinin bir sıra müstəvilərdə yeni reallıqlar yaratdığını vurğulayıb:

    "Zəfərimizdən sonra Azərbaycanda müasir "konstitusionalizm" və "suverenlik" anlayışları yalnız hüquqi kateqoriyalar olaraq qalmayıb. Onlar həm də siyasi, iqtisadi, mədəni-mənəvi müstəvilərdə tamamailə yeni reallıqlardır".

    Zəfər Günü Zahid Oruc suverenlik konstitusiya Zəfərə gedən yol

