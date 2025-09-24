Xüsusi nümayəndə: Kəlbəcər Bal Festivalı gələcəkdə ənənə halını alacaq
Daxili siyasət
- 24 sentyabr, 2025
- 15:48
Kəlbəcərdə bu gün ilk dəfə keçirilən Bal Festivalı gələcəkdə ənənə halını alacaq.
"Report"un Kəlbəcərə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, bunu Prezidentin Kəlbəcər rayonunda xüsusi nümayəndəsi Bəşir Hacıyev tədbirdə çıxışı zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, Kəlbəcərdə arıçılıq inkişaf etməkdədir:
"Kəlbəcərdə belə bir tədbirin keçirilməsi qürurvericidir. Bu, ilk festival olsa da, tədbirlər ənənə halını alacaq. Hər il Kəlbəcərdə bal festivalının təşkil olunması nəzərdə tutulur".
Son xəbərlər
16:49
Tramp: Yaxın Şərq ölkələrinin liderlərini bir araya gətirməli və müharibəyə son qoymalıyıqXarici siyasət
16:48
Moldova səfiri Rusiya XİN-ə çağırılıbDigər ölkələr
16:47
Trampdan İlham Əliyevə: Sizinlə, həqiqətən, fəxr edirəm, çox gözəl insansınızXarici siyasət
16:44
Kreml: Paşinyan Moskvada Qlobal Atom Forumunda iştirak edəcəkRegion
16:37
İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası ilə əlaqədar rəsmi qəbulda iştirak ediblərXarici siyasət
16:35
Cənubi Qafqaz ABŞ-nin xarici siyasətinin uzunmüddətli prioritetidirDigər ölkələr
16:32
Bakıda 8 ayda yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin göstəriciləri açıqlanıbİnfrastruktur
16:21
Bakıda ödənişli xidmətlərin dəyəri 10 %-dən çox artıbBiznes
16:20