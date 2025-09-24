İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    • 24 sentyabr, 2025
    • 15:48
    Xüsusi nümayəndə: Kəlbəcər Bal Festivalı gələcəkdə ənənə halını alacaq
    Bəşir Hacıyev

    Kəlbəcərdə bu gün ilk dəfə keçirilən Bal Festivalı gələcəkdə ənənə halını alacaq.

    "Report"un Kəlbəcərə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, bunu Prezidentin Kəlbəcər rayonunda xüsusi nümayəndəsi Bəşir Hacıyev tədbirdə çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, Kəlbəcərdə arıçılıq inkişaf etməkdədir:

    "Kəlbəcərdə belə bir tədbirin keçirilməsi qürurvericidir. Bu, ilk festival olsa da, tədbirlər ənənə halını alacaq. Hər il Kəlbəcərdə bal festivalının təşkil olunması nəzərdə tutulur".

