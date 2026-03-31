İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13

    Xocavənd sakini: Ömrümün qalan hissəsini nəvələrimlə qayğısız yaşamaq istəyirəm

    Xocavənd sakini: Ömrümün qalan hissəsini nəvələrimlə qayğısız yaşamaq istəyirəm

    Xocavənd şəhərinə qayıdan Sabir Kərimov ömrünün qalan hissəsini nəvələri ilə firavan və qayğısız yaşamaq istəyir.

    O, "Report"un Xocavəndə ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında kədərli xatirələrlə zəngin olan yaxın keçmişə bir daha qayıtmaq istəmədiklərini deyib.

    S.Kərimov yenidən Xocavəndə qayıtmağın sakinlərə böyük qürur hissi yaşatdığını vurğulayıb:

    "Ədalətin bərpa olunması hamımızı sevindirib. Ermənilərin bir zamanlar Azərbaycana qarşı məkrli planlar hazırladıqları yerləri bu gün sürətlə bərpa edir, abadlaşdırırıq. Bundan böyük nə xoşbəxtlik ola bilər? Ömrümün qalan hissəsini doğma el-obada nəvələrimlə firavan və qayğısız yaşamaq istəyirəm".

    Xocavənd şəhəri Böyük Qayıdış
    Житель Ходжавенда: Восстановление исторической справедливости вызывает чувство гордости

    13:22

    Baş Prokurorluq: Daşkəsəndə zorakılıq iddiası üzrə ibtidai istintaq aparılır

    Hadisə
    13:17

    Mahaçqalada su basmış evlərdən 300-dən çox insan təxliyə edilib

    Region
    13:10

    Azərbaycanda patent və əqli mülkiyyət sahəsində islahatlar gözlənilir

    Biznes
    13:09

    Gəncədə keçiriləcək yeniyetmə cüdoçular arasında Avropa Kubokunda 11 ölkə iştirak edəcək

    Fərdi
    13:07

    Bakıda qardaşını güllələyərək qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən şəxs barəsində cinayət işi başlanılıb

    Hadisə
    13:05
    Foto

    Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:01

    Azərbaycanda sərnişindaşımada istifadə olunan avtomobillərə dair tələblər dəyişəcək

    İnfrastruktur
    12:57

    Aprelin ilk günündə Azərbaycanda 25 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    12:56

    Azərbaycanda insanın klonlaşdırılması üsulları patent obyekti kimi tanınmayacaq

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti