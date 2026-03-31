Xocavənd sakini: Ömrümün qalan hissəsini nəvələrimlə qayğısız yaşamaq istəyirəm
Daxili siyasət
- 31 mart, 2026
- 12:35
Xocavənd şəhərinə qayıdan Sabir Kərimov ömrünün qalan hissəsini nəvələri ilə firavan və qayğısız yaşamaq istəyir.
O, "Report"un Xocavəndə ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında kədərli xatirələrlə zəngin olan yaxın keçmişə bir daha qayıtmaq istəmədiklərini deyib.
S.Kərimov yenidən Xocavəndə qayıtmağın sakinlərə böyük qürur hissi yaşatdığını vurğulayıb:
"Ədalətin bərpa olunması hamımızı sevindirib. Ermənilərin bir zamanlar Azərbaycana qarşı məkrli planlar hazırladıqları yerləri bu gün sürətlə bərpa edir, abadlaşdırırıq. Bundan böyük nə xoşbəxtlik ola bilər? Ömrümün qalan hissəsini doğma el-obada nəvələrimlə firavan və qayğısız yaşamaq istəyirəm".
Son xəbərlər
13:22
Baş Prokurorluq: Daşkəsəndə zorakılıq iddiası üzrə ibtidai istintaq aparılırHadisə
13:17
Mahaçqalada su basmış evlərdən 300-dən çox insan təxliyə edilibRegion
13:10
Azərbaycanda patent və əqli mülkiyyət sahəsində islahatlar gözlənilirBiznes
13:09
Gəncədə keçiriləcək yeniyetmə cüdoçular arasında Avropa Kubokunda 11 ölkə iştirak edəcəkFərdi
13:07
Bakıda qardaşını güllələyərək qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən şəxs barəsində cinayət işi başlanılıbHadisə
13:05
Foto
Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:01
Azərbaycanda sərnişindaşımada istifadə olunan avtomobillərə dair tələblər dəyişəcəkİnfrastruktur
12:57
Aprelin ilk günündə Azərbaycanda 25 dərəcə isti olacaqEkologiya
12:56