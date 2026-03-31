Житель Ходжавенда: Восстановление исторической справедливости вызывает чувство гордости

Бывший вынужденный переселенец Сабир Керимов поделился впечатлениями от возвращения в родной город Ходжавенд.

В комментарии корреспонденту Report Керимов отметил, что восстановление исторической справедливости вызывает у жителей чувство глубокой национальной гордости.

"Мы все испытываем радость от того, что справедливость восторжествовала. Сегодня на территориях, подвергшихся разрушениям в период армянской оккупации, ускоренными темпами ведутся восстановительные работы", - подчеркнул он.

Говоря о планах на будущее, Сабир Керимов выразил намерение провести остаток жизни на родной земле в кругу семьи.