Житель Ходжавенда: Восстановление исторической справедливости вызывает чувство гордости
Внутренняя политика
- 31 марта, 2026
- 13:02
Бывший вынужденный переселенец Сабир Керимов поделился впечатлениями от возвращения в родной город Ходжавенд.
В комментарии корреспонденту Report Керимов отметил, что восстановление исторической справедливости вызывает у жителей чувство глубокой национальной гордости.
"Мы все испытываем радость от того, что справедливость восторжествовала. Сегодня на территориях, подвергшихся разрушениям в период армянской оккупации, ускоренными темпами ведутся восстановительные работы", - подчеркнул он.
Говоря о планах на будущее, Сабир Керимов выразил намерение провести остаток жизни на родной земле в кругу семьи.
