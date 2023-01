XİN: 20 Yanvar şəhidlərimizin əziz xatirəsini ehtiramla yad edirik

20 Yanvar şəhidlərimizin əziz xatirəsini ehtiramla yad edirik.

“Report” xəbər verir ki, bu, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Ayxan Hacızadənin 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə bağlı tviterdəki paylaşımında yer alıb.

“Bu gün Azərbaycan 1990-cı ilin 20 Yanvarını Azərbaycan xalqının xarici təcavüzə qarşı mübarizə tarixində qəhrəmanlıq səhifəsi kimi qeyd edir.

Azərbaycanın azadlığı, müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olan günahsız şəhidlərimizin əziz xatirəsini ehtiramla yad edirik”, - XİN-in Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi tviter hesabında yazıb.