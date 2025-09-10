Xaricdəki diplomatik nümayəndəliyin tabeliyindəki mədəniyyət mərkəzi haqqında Əsasnamədə dəyişiklik edilib
Daxili siyasət
- 10 sentyabr, 2025
- 14:47
Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 1 dekabr tarixli 229 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının xarici ölkədəki diplomatik nümayəndəliyinin tabeliyində olan mədəniyyət mərkəzi haqqında Əsasnamə"də dəyişiklik edilib.
MƏLUMAT YENİLƏNİR
