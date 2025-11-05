Vüqar Rəhimzadə Culfada seçiciləri ilə növbəti görüşünü keçirib
Daxili siyasət
- 05 noyabr, 2025
- 15:40
Milli Məclisin deputatı Vüqar Rəhimzadə Culfa rayonunun Bənəniyar kənd mərkəzində seçiciləri ilə növbəti görüşünü keçirib.
"Report" xəbər verir ki, YAP Culfa rayon təşkilatının sədri Qadir İbrahimovun da iştirak etdiyi görüşdə seçicilərin müraciətləri, təklifləri dinlənilib, onları maraqlandıran suallar cavablandırılıb.
Seçicilər görüşdən məmnunluqlarını ifadə ediblər.
