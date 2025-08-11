Vilayət Eyvazov Xaçmazda vətəndaşları qəbul edəcək
Vilayət Eyvazov Xaçmazda vətəndaşları qəbul edəcəkAzərbaycan daxili işlər naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazov avqustun 22-də Xaçmaz Rayon Polis Şöbəsinin inzibati binasında vətəndaş qəbulu keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) "X" hesabında məlumat paylaşılıb.
Bildirilib ki, sözügedən tarxidə Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Xızı şəhər və rayon sakinlərinin qəbulu keçiriləcək.
