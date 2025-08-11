Haqqımızda

Daxili siyasət
11 avqust 2025 09:49
Vilayət Eyvazov Xaçmazda vətəndaşları qəbul edəcək
Vilayət Eyvazov

Azərbaycan daxili işlər naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazov avqustun 22-də Xaçmaz Rayon Polis Şöbəsinin inzibati binasında vətəndaş qəbulu keçirəcək.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) "X" hesabında məlumat paylaşılıb.

Bildirilib ki, sözügedən tarxidə Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Xızı şəhər və rayon sakinlərinin qəbulu keçiriləcək.

