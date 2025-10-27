İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Vilayət Eyvazov sıra baxışı keçirib

    Daxili siyasət
    • 27 oktyabr, 2025
    • 17:31
    Vilayət Eyvazov sıra baxışı keçirib

    Daxili işlər naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazov Azərbaycanın şəhər, rayon polis orqanları və daxili qoşunlarda xidmət etmək arzusunda olan gənclərin növbəti sıra baxışını keçirib.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.

    Bakı şəhərində keçirilən sıra baxışında DİN-ə onlayn qaydada müraciət etmiş gənclərdən daha hazırlıqlı olan 189 nəfər seçim turunun növbəti mərhələsinə buraxılıb.

    Qeyd olunub ki, onlardan 14 nəfəri Vətən müharibəsi iştirakçısı olub.

    Nazir V.Eyvazov seçim turunun digər mərhələlərindən də uğurla keçərək daxili işlər orqanlarında xidmətə qəbul ediləcək gənclərə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb, tapşırıq və tövsiyələrini verib.

    Vilayət Eyvazov sıra baxışı keçirib

    Vilayət Eyvazov Daxili İşlər Nazirliyi

    Son xəbərlər

    17:59

    Yuri Qusev: Ukraynalı uşaqlar Azərbaycan xalqının xeyirxahlığını həmişəlik yaddaşlarında saxlayacaqlar

    Xarici siyasət
    17:57

    Qvadelupa sahillərində 6,5 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    17:54
    Foto

    Boks üzrə Naxçıvan birinciliyinə start verilib

    Fərdi
    17:43

    Siyasət Əsgərov: "Azərbaycan millisinin motivasiyasını yüksəltmək üçün qalib gəlmək önəmli idi"

    Futbol
    17:43

    Bu il 155 uşaq ailə himayəsinə qaytarılıb

    Sosial müdafiə
    17:42

    Komitə sədri: Bəzi bölgələrdə və ucqar kəndlərdə təhsilə çıxışda müəyyən çətinliklər var

    Sosial müdafiə
    17:41

    Nazir: "Sloveniya BOEM sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlığı strateji cəhətdən vacib hesab edir"

    Energetika
    17:35

    İsveçrəli motosikletçi Malayziya Qran-prisində qəza keçirib

    Fərdi
    17:32
    Foto

    Çin və Cənubi Koreyanın turizm sənayesi üçün tanışlıq səfəri təşkil edilib

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti