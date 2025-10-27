Vilayət Eyvazov sıra baxışı keçirib
Daxili siyasət
- 27 oktyabr, 2025
- 17:31
Daxili işlər naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazov Azərbaycanın şəhər, rayon polis orqanları və daxili qoşunlarda xidmət etmək arzusunda olan gənclərin növbəti sıra baxışını keçirib.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.
Bakı şəhərində keçirilən sıra baxışında DİN-ə onlayn qaydada müraciət etmiş gənclərdən daha hazırlıqlı olan 189 nəfər seçim turunun növbəti mərhələsinə buraxılıb.
Qeyd olunub ki, onlardan 14 nəfəri Vətən müharibəsi iştirakçısı olub.
Nazir V.Eyvazov seçim turunun digər mərhələlərindən də uğurla keçərək daxili işlər orqanlarında xidmətə qəbul ediləcək gənclərə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb, tapşırıq və tövsiyələrini verib.
Vilayət Eyvazov sıra baxışı keçirib
Son xəbərlər
17:59
Yuri Qusev: Ukraynalı uşaqlar Azərbaycan xalqının xeyirxahlığını həmişəlik yaddaşlarında saxlayacaqlarXarici siyasət
17:57
Qvadelupa sahillərində 6,5 maqnitudalı zəlzələ olubDigər ölkələr
17:54
Foto
Boks üzrə Naxçıvan birinciliyinə start verilibFərdi
17:43
Siyasət Əsgərov: "Azərbaycan millisinin motivasiyasını yüksəltmək üçün qalib gəlmək önəmli idi"Futbol
17:43
Bu il 155 uşaq ailə himayəsinə qaytarılıbSosial müdafiə
17:42
Komitə sədri: Bəzi bölgələrdə və ucqar kəndlərdə təhsilə çıxışda müəyyən çətinliklər varSosial müdafiə
17:41
Nazir: "Sloveniya BOEM sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlığı strateji cəhətdən vacib hesab edir"Energetika
17:35
İsveçrəli motosikletçi Malayziya Qran-prisində qəza keçiribFərdi
17:32
Foto