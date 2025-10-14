Şuşakənd sakini: Doğma yurda yaxınlaşdıqca qəribə hisslər keçirirəm
Daxili siyasət
- 14 oktyabr, 2025
- 13:01
İnsan uzun müddətdən sonra yenidən doğma yurda yaxınlaşdıqca qəribə hisslər keçirir.
Bunu "Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında rayonun Şuşakənd kəndinə qayıdan sakin Ərəstun Əzimov deyib.
Ə.Əzimov nəvə-nəticələrinin onların yaşadığı çətinlikləri görməyəcəklərinə inandığını bildirib:
"Kəndimiz işğal olunanda 24 yaşım vardı. İndi üç övladım, bir nəvəmlə doğma yurda geri qayıdıram. Uzun müddətdən sonra yenidən Şuşakəndə yaxınlaşdıqca qəribə hisslər keçirirəm. Amma ən çox ona sevinir və inanıram ki, nəvə-nəticələrimiz biz gördüyümüz çətinlikləri görməyəcəklər".
Son xəbərlər
13:33
Gürcüstanda etiraz aksiyalarının tənzimlənməsi ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişiklik ediləcəkRegion
13:29
"Azər-Türk Bank"a yeni Baş risk inzibatçısı təyin edilibMaliyyə
13:27
Rusiyalı üçqat olimpiya çempionu vəfat edibFərdi
13:26
KİV: Qəzzada üç fələstinli İsrail hərbçiləri tərəfindən öldürülübDigər ölkələr
13:26
Azərbaycan-Qazaxıstan Hökumətlərarası Komissiyasının protokolu imzalanıb - YENİLƏNİBBiznes
13:23
Ərdoğan: Tramp ilə qurulan diplomatiya çox önəmlidirDünya
13:23
Foto
Növbəti köç karvanı Təzəbinə kəndinə çatıb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:23
İrandan Azərbaycana PUA vasitəsilə narkotik keçirən narkotacir həbs olunubHadisə
13:20