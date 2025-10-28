Sumqayıtda Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Lətif Şahhüseynov dəfn edilib – YENİLƏNİB

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Daxili siyasət
    • 28 oktyabr, 2025
    • 12:37
    Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən Lətif Şahhüseynov dəfn edilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, şəhidlə keçirilən vida mərasimindən sonra onun nəşi Sumqayıt şəhəri Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb.

    Sumqayıt şəhərində Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən Lətif Şahhüseynovla vida mərasimi keçirilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, vida mərasimində şəhidin doğmaları, Sumqayıtın rəsmi şəxsləri, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları, hərbçilər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

    Qeyd edək ki, Lətif Qəribalı oğlu Şahhüseynov 1969-cu il martın 12-də Sumqayıtda anadan olub. 1992-ci il iyunun 28-də Xocavənd rayonu, Qırmızı Bazar qəsəbəsi uğrunda gedən döyüşlər zamanı itkin düşüb.

    L.Şahhüseynov Sumqayıt şəhəri Şəhidlər xiyabanında dəfn ediləcək.

    şəhid Sumqayıt Vida mərasimi Birinci Qarabağ müharibəsi

