İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Sumqayıtda 40 min abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaq

    Daxili siyasət
    • 23 mart, 2026
    • 15:15
    Sumqayıtda 40 min abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaq

    Sabah Sumqayıtda 40 min abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.

    Azəriqaz İB Sumqayıt QİS-dən "Report"un yerli bürosuna bildirilib ki, aparılacaq təmir-bərpa işləri ilə əlaqədar olaraq martın 24-də saat 10:00-dan etibarən bir sıra ərazilərdə qazın verilməsi dayandırılacaq.

    Məlumata görə, qaz təchizatında yaranacaq fasilə Yaşıldərə və Ceyranbatan qəsəbəsi, Qurd dərəsi, Novxanı, Corat bağları, Corat və Yeni Corat yaşayış massivləri, eləcə də Novruz qəsəbəsini əhatə edəcək.

    Bununla yanaşı, Sumqayıt şəhəri üzrə 10, 11, 12, 13 və 17-ci mikrorayonların bir hissəsində, həmçinin 51-ci və 52-ci məhəllələrdə də qazın verilməsi müvəqqəti dayandırılacaq.

    Qaz təchizatında fasilə ümumilikdə 40 minə yaxın abonenti əhatə edəcək.

    Azəriqaz İB rəsmi məlumat

