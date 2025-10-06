"Sovetski" ərazisində arxitektur binaların tam siyahısı hazırlanıb
Daxili siyasət
- 06 oktyabr, 2025
- 17:08
"Sovetski" ərazisində ümumilikdə 150-yə yaxın tarixi bina qorunub saxlanılır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin məlumatında deyilir.
"Bu işlərin gedişinə nəzarət etmək üçün bir neçə dövlət qurumunun nümayəndələrinin iştirakı ilə xüsusi Komissiya da yaradılıb. Komissiya tərəfindən ərazidəki bütün arxitektur binaların tam siyahısı hazırlanıb", - məlumatda qeyd olunur.
Son xəbərlər
17:39
III MDB Oyunları: Azərbaycanın oğlanlardan ibarət 3x3 basketbol milisi üçüncü yer uğrunda oyuna çıxacaqKomanda
17:38
Sabah Sədərək rayonunda işıq olmayacaqEnergetika
17:38
Foto
Özbəkistan Prezidenti Azərbaycana səfərə gəlibXarici siyasət
17:33
"Troni İnvestisiya Şirkəti" nizamnamə kapitalını bir qədər də artırırMaliyyə
17:33
Azərbaycanın güllə atıcıları III MDB Oyunarını 3 medalla başa vurublar - YENİLƏNİBFərdi
17:32
Azərbaycan qılıncoynatma millisinin baş məşqçisi: "Ümidimiz böyükdür, sabah qızıl medal qazana bilərik"Fərdi
17:28
Azərbaycanda Ani Ödəniş Sisteminin tarif siyasətinə yenidən baxılacaqMaliyyə
17:27
Bakı Limanında son 22 ilin ən yüksək nəticəsi qeydə alınıbİnfrastruktur
17:20