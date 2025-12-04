İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Şöbə müdiri: Azərbaycanda könüllülərin inkişafı üçün müntəzəm addımlar atılır

    Daxili siyasət
    • 04 dekabr, 2025
    • 10:38
    Şöbə müdiri: Azərbaycanda könüllülərin inkişafı üçün müntəzəm addımlar atılır

    Azərbaycanda könüllülərin əməyi daim diqqətdə saxlanılır və onların inkişafı üçün müntəzəm addımlar atılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Gənclər Fondunun İnformasiya texnologiyaları və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Pərvanə Cəlallı "Konstitusiya və Suverenlik ili"nə həsr olunmuş "Azərbaycan Könüllülük Həftəsi 2025" ilə bağlı keçirilən mətbuat konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, artıq səkkizinci ildir ki, Azərbaycanda Könüllülük Həftəsi keçirilir:

    "Bu həftə ərzində könüllülərin əməyinə xüsusi dəyər verilir. Keçirilən tədbirlərdə ilin könüllüləri seçilir, müxtəlif şəbəkələşmələr baş tutur".

