Siyasi partiyalar üzvlərinin reyestrindəki dəyişikliklər barədə Ədliyyə Nazirliyinə məlumat verib
Daxili siyasət
- 16 yanvar, 2026
- 19:00
"Siyasi partiyalar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun 6.4-cü maddəsinə əsasən siyasi partiya üzvlərinin reyestrində baş verən sonrakı dəyişikliklər barədə ildə bir dəfə (yanvar ayının 15-dək) Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə məlumat təqdim olunmalıdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ədliyyə Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, ölkədə dövlət qeydiyyatına alınan bütün siyasi partiyalar tərəfindən üzvlərinin reyestrində baş verən sonrakı dəyişikliklər barədə məlumatlar Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilib.
Son xəbərlər
19:41
Türkiyənin KARGU və ALPAGU PUA-ları Avropaya ixrac ediləcəkRegion
19:32
MKİ-nin direktoru Karakasda Venesuelanın müvəqqəti lideri ilə görüşübDigər ölkələr
19:19
Foto
Kamran Əliyev İstanbul Baş prokurorunun müavini ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edibRegion
19:16
Münxen konfransı İran XİN başçısına göndərilmiş dəvəti ləğv edibDigər ölkələr
19:09
Çexiya Prezidenti: Ukrayna bir sıra ağrılı güzəştlərə getməlidirDigər ölkələr
19:07
Dünya Bankı Azərbaycana yeni büdcə mexanizminə keçid islahatlarının həyata keçirilməsində dəstək göstərirMaliyyə
19:05
Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar baş tutubKomanda
19:05
KİV: Ukrayna nümayəndə heyəti Uitkoff ilə danışıqlar aparmaq üçün ABŞ-yə gedirDigər ölkələr
19:00