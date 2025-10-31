Şəhid qardaşı: Son döyüşdə iştirakından sonra onun barəsində heç bir məlumat yox idi
Daxili siyasət
- 31 oktyabr, 2025
- 12:21
Qalıqları tapılaraq bu gün dəfn edilən itkin-şəhid haqqında 33 il heç bir məlumat əldə edilməyib.
Bunu "Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında oktyabrın 31-də dəfn edilən Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Çingiz Hüseynovun qardaşı Elxan Hüseynov deyib.
O, qardaşının Xocalıda könüllü özünümüdafiə dəstəsinin üzvü olduğunu xatırladıb:
"Həmin gecə bizi evdə qoyub döyüşə getdi və o gündən sonra qardaşımın taleyi barəsində heç bir məlumat yox idi. Şükür, heç olmasa, 33 ildən sonra onun qalıqları tapılaraq dəfn edildi. Qardaşımla qürur duyuram. Onun uğrunda şəhid olduğu Xocalıda dəfn edilməsi bizim üçün böyük xoşbəxtlikdir".
Son xəbərlər
12:28
Video
Gündəmdə qırmızıdır!Biznes
12:27
Hikmət Hacıyev: Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan sərhədinə qədər olan hissəsində işlər tamamlanma mərhələsinə çatıbXarici siyasət
12:25
Salyanda elektrik cərəyanı vuran 21 yaşlı şəxs xəstəxanada ölübHadisə
12:24
"SOCAR Polymer" ixrac gəlirlərini 7 %-dən çox artırıbEnergetika
12:21
Şəhid qardaşı: Son döyüşdə iştirakından sonra onun barəsində heç bir məlumat yox idiDaxili siyasət
12:20
Foto
Paris Sülh Forumu çərçivəsində Azərbaycanın iqlim çağırışlarına həsr olunmuş sərgi keçirilibXarici siyasət
12:17
Foto
Video
I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mikayıl Əliyevin nəşinin qalıqları dəfn edilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
12:17
Kobaxidze: Gürcüstanın valyuta ehtiyatları rekord səviyyəyə çatıbRegion
12:16