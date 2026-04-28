Sədr müavini: Seysmik zonalarla bağlı normativ sənədlərin hazırlanmasına xüsusi diqqət yetirilir
Daxili siyasət
- 28 aprel, 2026
- 10:50
Azərbaycan ərazisinin tamamilə seysmik zona olduğunu nəzərə alaraq bu sahədə normativ sənədlərin hazırlanmasına xüsusi diqqət yetirilir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədr müavini Dövlətxan Dövlətxanov "Azərbaycanın seysmik təhlükəliliyinin və seysmik riskinin qiymətləndirilməsi" mövzusunda Respublika Elmi Konfransında deyib.
O deyib ki, seysmik aspektlərlə bağlı bir sıra normativ sənədlər işlənməkdədir:
"Lakin sözsüz ki, bu proses normativ sənədlərin hazırlanması ilə bitə bilməz. Bu sənədlər özü də vaxtaşırı korrektə edilməli və təkmilləşdirilməlidir".
17:01
Foto
Azərbaycan EBRD ilə yeni əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edibBiznes
16:58
Okampo, Borrel və erməni oliqarxları - Paşinyanın devrilməsi ssenarisi işə salınıb - ŞƏRHAnalitika
16:56
Dövlət Agentliyi: Çörəyin bahalaşacağına dair məlumat həqiqəti əks etdirmirASK
16:54
Peter Teys: Okampo çoxdan "korrupsiyanın təcəssümü"nə çevrilibXarici siyasət
16:52
Elektron xidmətlərin məqsədəuyğunluğunu müəyyən edəcək pilot layihələrin əhatə dairəsi müəyyənləşibİKT
16:50
Yayılan videomateriallar Okamponun açıq siyasi manipulyasiyaya keçdiyini göstərir - RƏYXarici siyasət
16:48
Foto
"Prezident Kuboku 2026": İkinci yarış gününün qalibləri mükafatlandırılıbFərdi
16:46
Azərbaycan cüdoçularının "Böyük Dəbilqə" turnirində ilk rəqibləri bəlli olubFərdi
16:40