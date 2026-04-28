    Sədr müavini: Seysmik zonalarla bağlı normativ sənədlərin hazırlanmasına xüsusi diqqət yetirilir

    Sədr müavini: Seysmik zonalarla bağlı normativ sənədlərin hazırlanmasına xüsusi diqqət yetirilir

    Azərbaycan ərazisinin tamamilə seysmik zona olduğunu nəzərə alaraq bu sahədə normativ sənədlərin hazırlanmasına xüsusi diqqət yetirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədr müavini Dövlətxan Dövlətxanov "Azərbaycanın seysmik təhlükəliliyinin və seysmik riskinin qiymətləndirilməsi" mövzusunda Respublika Elmi Konfransında deyib.

    O deyib ki, seysmik aspektlərlə bağlı bir sıra normativ sənədlər işlənməkdədir:

    "Lakin sözsüz ki, bu proses normativ sənədlərin hazırlanması ilə bitə bilməz. Bu sənədlər özü də vaxtaşırı korrektə edilməli və təkmilləşdirilməlidir".

    Dövlət Şəhərsalma və Arxitertura Komitəsi Seysmik aktivlik zonası
    Довлетханов: Разработке нормативных документов по сейсмозонам уделяется особое внимание

