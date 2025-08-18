Haqqımızda

Şamaxıda keçirilən “Yay Fest”in VI düşərgəsi yekunlaşıb

Şamaxıda keçirilən “Yay Fest”in VI düşərgəsi yekunlaşıb Şamaxıda keçirilən ən böyük gənclər festivalı “Yay Fest”in altıncı “Vətənpərvərlik” düşərgəsi yekunlaşıb.
Daxili siyasət
18 avqust 2025 13:22
Şamaxıda keçirilən “Yay Fest”in VI düşərgəsi yekunlaşıb

Şamaxıda keçirilən ən böyük gənclər festivalı “Yay Fest”in altıncı “Vətənpərvərlik” düşərgəsi yekunlaşıb.

"Report" xəbər verir ki, çadır formatlı düşərgə respublikanın müxtəlif regionlarından, o cümlədən Qazaxıstan, Özbəkistan və Qırğızıstandan xarici qonaqların da olduğu 250 gənci bir araya gətirib.

Düşərgənin əsas məqsədi Vətən müharibəsində qazanılan qələbənin tarixi əhəmiyyətini təbliğ etmək, gənclərdə milli-mənəvi dəyərlərə sadiqlik, tarix və mədəniyyətə bağlılıq hisslərini gücləndirmək, eyni zamanda gənclər arasında beynəlxalq dostluq və əməkdaşlıq körpüsü qurmaq olub.

Festivalın bu həftəki proqramında gənclərin vətənpərvərlik ruhunun möhkəmləndirilməsi, dövlətçilik prinsiplərinə uyğun hərtərəfli inkişafını təmin etmək məqsədilə görüşlər, interaktiv təlimlər, motivasiyaedici sessiyalar və komanda oyunları həyata keçirilib.

Düşərgə müddətində təşkil edilən “Startap bacarıqları” və “Səhnədə sən” vörkşopları, eko çanta master-klassı, intellektual oyun və “Bu Şəhərdə” kollektivinin sevimli simaları Rafael İsgəndərov və Coşqun Rəhimov ilə görüş gənclərin şəxsi inkişafını dəstəkləmək, peşəkar bacarıqlarını, yaradıcılıqlarını artırmaq və motivasiya ruhunu gücləndirmək məqsədi daşıyıb.

Ümumilikdə iki mindən artıq gəncin iştirakının planlaşdırıldığı “Yay Fest 2025” avqustun 29-dək davam edəcək və festival çərçivəsində “Milli-mənəvi dəyərlər”, “Həmrəylik”, “Humanizm”, “Ədalət və Qanun”, “İnkişaf”, “Vətənpərvərlik”, “Müstəqillik tarixi” və “Qalib Diplomatiya” mövzularında ardıcıl 8 düşərgə təşkil olunacaq.

Qeyd edək ki, “Yay Fest 2025” Azərbaycan Gənclər Fondunun dəstəyi, “IDEA” İctimai Birliyi, Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı, Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqı, “CAVAN” Gənclər Hərəkatı və “Gənc Könüllülər” İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilir.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
14 avqust 2025 16:07
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
13 avqust 2025 09:31
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
13 avqust 2025 13:58
Azərbaycan Taekvondo Federasiyasında yeni təyinat olub
Azərbaycan Taekvondo Federasiyasında yeni təyinat olub
11 avqust 2025 15:16
Xüsusi icra məmurları haqqında qanun təsdiqlənib
"Xüsusi icra məmurları haqqında" qanun təsdiqlənib
13 avqust 2025 12:33
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
14 avqust 2025 13:15
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
13 avqust 2025 12:47
Azərbaycanda restoranlardan birində qəfəsdə saxlanılan tülkülər təbiətə buraxılıb - RƏSMİ
Azərbaycanda restoranlardan birində qəfəsdə saxlanılan tülkülər təbiətə buraxılıb - RƏSMİ
13 avqust 2025 16:42
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
11 avqust 2025 17:23
Bu il 75 minə yaxın müəllim sertifikatlaşdırmadan uğurla keçib, 2 mindən çoxu isə keçid balını toplamayıb
Bu il 75 minə yaxın müəllim sertifikatlaşdırmadan uğurla keçib, 2 mindən çoxu isə keçid balını toplamayıb
12 avqust 2025 13:42

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi