BMTM-nin icraçı direktoru: Azərbaycanın multikulturalizm modeli dünya üçün bir nümunədir

Azərbaycanın multikulturalizm modeli dünya üçün bir nümunədir.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin (BMTM) icraçı direktoru Rəvan Həsənov "X"də yazıb.

O qeyd edib ki, birgəyaşayış və sülh praktiki addımlar tələb edir.

R. Həsənov deyə Avropa Ravvinlərinin Konfransının 70 illik yubileyindən söz açaraq vurğulayıb ki, ilk dəfə olaraq Azərbaycan kimi müsəlman əhalisi çoxluq təşkil edən bir ölkənin belə mühüm konfransı təşkil etməsi, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin təşkilatçı kimi çıxış etməsi ilhamvericidir.