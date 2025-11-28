İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Qırmızı Bazar sakini: Uşaq vaxtı tərk etdiyim yurdumuza indi ailəmlə qayıdıram

    Daxili siyasət
    • 28 noyabr, 2025
    • 14:14
    Qırmızı Bazar sakini: Uşaq vaxtı tərk etdiyim yurdumuza indi ailəmlə qayıdıram

    Xocavəndin Qırmızı Bazar qəsəbəsinin sakini doğma yurda ailəsi iləbirlikdə qayıdır.

    Xocavəndin Qırmızı Bazar qəsəbəsinə qayıdan Gülnaz Məmmədova "Report"un rayona ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında qəsəbəni 12 yaşında tərk etdiyini bildirib:

    "Xocavənddən çıxanda 12 yaşım vardı. O ağır günləri yaxşı xatırlayıram və heç vaxt unutmayacağam. Atam Qaradağlı kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. İndi çox sevindiricidir ki, öz torpaqlarımıza qayıtdıq. Uşaqkən tərk etdiyim yurdumuza indi ailəm və 17 yaşlı övladımla qayıdıram".

    şəhid "Böyük Qayıdış" Xocavənd rayonu Qırmızı Bazar

    Son xəbərlər

    14:52

    "SOCAR Polymer" ixrac gəlirlərini 2 %-dən çox artırıb

    Energetika
    14:49

    Ukrayna Rusiyanın neft emalı zavoduna yenidən zərbə endirib

    Digər ölkələr
    14:46

    Azərbaycan Çinlə kapital bazarında əməkdaşlıq perspektivini müzakirə edib

    Maliyyə
    14:44

    Avropa İttifaqı-Ermənistan Tərəfdaşlıq Şurasının iclası gələn həftə keçiriləcək

    Digər ölkələr
    14:36

    "Kür" komandası heyətini monteneqrolu oyunçu ilə gücləndirib

    Komanda
    14:31

    Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası bazarı 9 %-ə yaxın böyüyüb

    Maliyyə
    14:29

    Azərbaycanda həyat sığortası üzrə ödənişlər 35 %-ə yaxın çox artıb

    Maliyyə
    14:28

    Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsindəki oyunu təxirə salınıb

    Futbol
    14:24

    MİDA Şirvan Yaşayış Kompleksindən mənzillləri satışa çıxarır

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti