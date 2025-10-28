İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Qırmızı Bazar sakini: Həyatımızda bundan xoş an ola bilməz

    Daxili siyasət
    • 28 oktyabr, 2025
    • 15:44
    Qırmızı Bazar sakini: Həyatımızda bundan xoş an ola bilməz

    Qırmızı Bazar qəsəbəsi sakinlərinin həyatında bundan xoş anı ola bilməz.

    Bunu "Report"un Xocavəndə ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında rayonun Qırmızı Bazar qəsəbə sakini Elman Tağıyev deyib.

    O, uşaqlığının keçdiyi doğma yurda qayıdışın çox xoş hisslər doğurduğunu vurğulayıb:

    "Bu hissi yaşamaq insanın ruhunda həyəcan yaradır. Təmiz havası, saf suyu olan kəndimizdə bundan sonra firavan yaşayacağımızı düşündükcə, sanki yenidən uşaqlıq illərimə qayıdıram. Bu xoş anları bizə yaşadan şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik".

    şəhid "Böyük Qayıdış" Xocavənd rayonu Qırmızı Bazar

