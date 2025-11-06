QHT sədri: Ermənilər bu günədək Qərbi Azərbaycanda 1700-ə yaxın coğrafi adı dəyişdirib
Daxili siyasət
- 06 noyabr, 2025
- 10:42
Ermənilər bu günədək Qərbi Azərbaycanda 1700-ə yaxın coğrafi adı dəyişdirib.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Azərbaycan Kartoqrafları" İctimai Birliyinin sədri Müqabil Bayramov "Qərbi Azərbaycana Qayıdış" mövzusunda ictimai müzakirədə deyib.
Onun sözlərinə görə, tarixi yaddaş çox önəmlidir və bunu qorumağın böyük məsuliyyəti gənclərin üzərinə düşür:
"Son iki ildə Qərbi Azərbaycan istiqaməti üzrə iki kartoqrafik əsər hazırlanıb. Bu yaxınlarda Azərbaycan və ingilis dillərində buraxdığımız "Zəngəzur dəhlizi" xəritəsinə böyük tələbat hiss edirik. Bu xəritə Ermənistan mediasında da yayıldı. Milli toponimlərimiz bu əsərlərdə mütləq verilir, tarixi həqiqəti inkar etmək olmaz".
Son xəbərlər
11:59
Cənubi Koreyada stansiya binasının çökməsindən sonra yeddi nəfər itkin düşübDigər ölkələr
11:56
BP AÇG-dən hasilatın həcmini açıqlanıbEnergetika
11:56
Orxan Nəzərli: "Vergi Məcələsindəki dəyişikliklər strateji hədəflər nəzərə alınmaqla hazırlanıb"Biznes
11:53
"Qarabağ" avrokuboklarda 200-cü oyununu keçirib və 250-ci qolunu vurubFutbol
11:50
Sakin: Əcnəbi turistlər Zəfər yürüşünü maraqla izləyiblərDaxili siyasət
11:48
Azərbaycan klubunun futbolçusu 4 oyunluq cəzalandırılıbFutbol
11:46
Azərbaycanda bayram günlərində mənşə sertifikatı verilməsi davam etdiriləcəkBiznes
11:42
Bu il AÇG üzrə əsaslı xərclər 6 %-ə yaxın azalıbEnergetika
11:40