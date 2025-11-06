İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    QHT sədri: Ermənilər bu günədək Qərbi Azərbaycanda 1700-ə yaxın coğrafi adı dəyişdirib

    Daxili siyasət
    • 06 noyabr, 2025
    • 10:42
    Ermənilər bu günədək Qərbi Azərbaycanda 1700-ə yaxın coğrafi adı dəyişdirib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Azərbaycan Kartoqrafları" İctimai Birliyinin sədri Müqabil Bayramov "Qərbi Azərbaycana Qayıdış" mövzusunda ictimai müzakirədə deyib.

    Onun sözlərinə görə, tarixi yaddaş çox önəmlidir və bunu qorumağın böyük məsuliyyəti gənclərin üzərinə düşür:

    "Son iki ildə Qərbi Azərbaycan istiqaməti üzrə iki kartoqrafik əsər hazırlanıb. Bu yaxınlarda Azərbaycan və ingilis dillərində buraxdığımız "Zəngəzur dəhlizi" xəritəsinə böyük tələbat hiss edirik. Bu xəritə Ermənistan mediasında da yayıldı. Milli toponimlərimiz bu əsərlərdə mütləq verilir, tarixi həqiqəti inkar etmək olmaz".

    Qərbi Azərbaycan coğrafi adlar QHT Müqabil Bayramov Ermənistan
    Глава НПО: Армяне изменили около 1700 географических названий в Западном Азербайджане
    NGO head: Armenians have renamed nearly 1,700 geographical locations in Western Azerbaijan

