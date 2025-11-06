Глава НПО: Армяне изменили около 1700 географических названий в Западном Азербайджане
- 06 ноября, 2025
- 11:11
Армяне до сегодняшнего дня изменили около 1700 географических названий в Западном Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель объединения "Азербайджанские картографы" Мугабиль Байрамов во время общественных обсуждений на тему "Возвращение в Западный Азербайджан".
По словам Байрамова, сохранение исторической памяти имеет огромное значение, и особая ответственность за это лежит на молодом поколении.
"За последние два года нами подготовлены два картографических труда, посвященных теме Западного Азербайджана. Недавно выпущенная на азербайджанском и английском языках карта "Зангезурский коридор" вызвала большой интерес, в том числе и в армянских СМИ. В наших изданиях обязательно отражены национальные топонимы - отрицать историческую правду невозможно", - сказал он.