İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Kurqanlardan çıxan sirlər - bu zirehləri kim geyinirdi?

    Daxili siyasət
    • 23 noyabr, 2025
    • 00:08
    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Kurqanlardan çıxan sirlər - bu zirehləri kim geyinirdi?

    Qərbi Azərbaycan Xronikası layihəsi çərçivəsində sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Elçin Əlibəylinin təqdimatında "İrsimiz" rubrikasının növbəti buraxılışı hazırlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, buraxılışda tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Səbuhi Əhmədov tunc dövrünün möhtəşəm hərb memarlığı, qədim Azərbaycan döyüşçüsünün müdafiə texnologiyası, Zəngəzur və Naxçıvan qalalarının gizli hərbi rolu və s. mövzulardan danışıb.

    O, Zəngəzurun qala sistemi, qədim Azərbaycan sivilizasiyasının Naxçıvanda tapılan qalxan fraqmentləri, Oğlanqala divarlarının tikinti sirri, şimal sivilizasiyasını qoruyan qalalarla bağlı maraqlı faktlar açıqlayıb.

    S.Əhmədov qədim Azərbaycanın hərbi gücü, Amerika arxeoloqlarını heyran edən və Azərbaycanın gücünü göstərən Naxçıvanın qədim qalalar, hərbi əşyalar, həmçinin tunc dövründə hərb elminin necə qurulmasına aydınlıq gətirib.

    Xatırladaq ki, Qərbi Azərbaycan Xronikası layihəsinin məqsədi tarixi torpaqlarımızın adının yaşadılması, tanıdılması, həmçinin azərbaycanlıların ermənilər tərəfindən deportasiyaya məruz qoyulması, həmin ərazilərdə mövcud olmuş, lakin adı silinən toponimlərin, saysız-hesabsız yeraltı və yerüstü maddi mədəniyyət nümunələri – qədim yaşayış məskənləri, nekropollar, kurqanlar, qala, saray və istehkam qalıqları, karvansaralar, körpülər, qəbirüstü sənduqələr, xaçdaşlar, at-qoç heykəlləri, məbəd, kilsə, məscid, pir və ocaqların üzə çıxarılması, həmin ərazinin təmiz oğuz-türk məskənləri olduğunu təsdiq edən faktların dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasıdır.

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Kurqanlardan çıxan sirlər - bu zirehləri kim geyinirdi?

    Qərbi Azərbaycan Xronikası İrsimiz

    Son xəbərlər

    03:27

    Rusiya Xarkova dronlarla zərbə endirib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    03:08

    Baltik dənizində NATO-nun onlarla gəmisinin iştirakı ilə təlimləri başlayır

    Digər ölkələr
    02:37

    İndoneziya sahillərində 5 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    02:16
    Foto

    Türkiyədə sərnişin avtobusları toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var

    Region
    01:47

    Pavel Durov Çarli Kirkin ölümündə Fransanın iştirakını güman edir

    Digər ölkələr
    01:26

    Rubio: ABŞ və Ukrayna sülh planı üzrə danışıqlarda irəliləyiş əldə edib

    Digər ölkələr
    00:58

    Tramp: ABŞ "Müsəlman qardaşları"nı terrorçu təşkilatlar siyahısına salacaq

    Digər ölkələr
    00:36

    Zelenski Cenevrədə ABŞ və Avropa tərəfdaşları ilə danışıqlar barədə məlumat verib

    Digər ölkələr
    23:57

    Aİ Ukraynanın NATO-ya üzv olma imkanını qorumağı təklif edir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti