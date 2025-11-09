İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycanın qədim silahları və süvarilik mədəniyyəti

    Daxili siyasət
    • 09 noyabr, 2025
    • 01:23
    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycanın qədim silahları və süvarilik mədəniyyəti

    Qərbi Azərbaycan Xronikası layihəsi çərçivəsində sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Elçin Əlibəylinin təqdimatında "İrsimiz" rubrikasının növbəti buraxılışı hazırlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, buraxılışda tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Səbuhi Əhmədov Qərbi Azərbaycanın silah məktəbi, İrəvanın silah mədəniyyəti, Sərdar sarayının itirilən xəzinəsi və s. məsələlərdən danışıb.

    O, Mirzə Qədim İrəvaninin panolarında sərkərdə obrazlarının sirri, Gürcüstan Milli Muzeyində saxlanılan Azərbaycan silahları, İrəvan ustalarının dəbilqə, qalxan, qılınc sənəti, Mir Möhsün Nəvvabın silah kolleksiyası və İrəvani ilə gizli paralellər, XIX əsr foto yaddaşı, Dmitriy Yermakovun Sərdar sarayı kadrları, İrəvan panolarında sərkərdələrin tarixi ilə bağlı maraqlı faktlar açıqlayıb.

    S.Əhmədov etiuni izləri, Assuriya və Urartuya qarşı savaşın arxeoloji sübutları, tunc dövründə döyüş səhnələri, qədim texnologiyanın kodu, süvarilik mədəniyyəti, Zəngəzur, Qarabağ, Şirvan, Mil-Muğanda eyni mədəniyyətin izləri, kurqan və katakomba qəbirlərində tapılan, eləcə də İrəvan ustalarının hazırladığı silahlardan söz açıb.

    Xatırladaq ki, Qərbi Azərbaycan Xronikası layihəsinin məqsədi tarixi torpaqlarımızın adının yaşadılması, tanıdılması, həmçinin azərbaycanlıların ermənilər tərəfindən deportasiyaya məruz qoyulması, həmin ərazilərdə mövcud olmuş, lakin adı silinən toponimlərin, saysız-hesabsız yeraltı və yerüstü maddi mədəniyyət nümunələri – qədim yaşayış məskənləri, nekropollar, kurqanlar, qala, saray və istehkam qalıqları, karvansaralar, körpülər, qəbirüstü sənduqələr, at-qoç heykəlləri, məbəd, kilsə, məscid, pir və ocaqların üzə çıxarılması, həmin ərazinin təmiz oğuz-türk məskənləri olduğunu təsdiq edən faktların dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasıdır.

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycanın qədim silahları və süvarilik mədəniyyəti

    Qərbi Azərbaycan Xronikası silah zəngəzur

    Son xəbərlər

    02:24

    Sumqayıtda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    02:15

    Avropa çempionu olmuş Azərbaycan şahmatçısı Vətənə qayıdıb

    Fərdi
    01:56

    KİV: Ərəb ölkələri ABŞ-nin Qəzzanın qismən bərpası planını rədd edib

    Digər ölkələr
    01:23
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycanın qədim silahları və süvarilik mədəniyyəti

    Daxili siyasət
    00:58

    KİV: ABŞ rəsmiləri anbarları miqrantların saxlanma mərkəzlərinə çevirmək istəyirlər

    Digər ölkələr
    00:21

    Prezident İlham Əliyev Hərbi paradla bağlı paylaşım edib

    Hərbi
    00:19

    Aİ: Çin Avropa avtomobil istehsalçılarına əsas çiplərin tədarükünü bərpa edəcək

    Digər ölkələr
    00:11
    Video

    Hərbi paradda Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin "Yarasa" xüsusi təyinatlıları da keçid edib

    Daxili siyasət
    00:02
    Video

    DİN-in Xüsusi Təyinatlı bölmələrinin hərbçiləri paradda iştirak edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti