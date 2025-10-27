İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    "Qaçqınkom" Kürdəmirdə vətəndaş qəbulu keçirib

    "Qaçqınkom" Kürdəmirdə vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    • 27 oktyabr, 2025
    • 15:45
    Qaçqınkom Kürdəmirdə vətəndaş qəbulu keçirib

    Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev Kürdəmirdə növbəti vətəndaş qəbulu keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Komitə məlumat yayıb.

    Qəbulda, əsasən Kürdəmir, Ucar və Zərdab rayonlarında müvəqqəti məskunlaşmış keçmiş məcburi köçkünlər iştirak ediblər.

    Qayıdış prosesinin uğurla davam etdiyi, mərhələli qaydada aparılan bu prosesdə ilk növbədə müvəqqəti məskunlaşma yerlərində ən ağır vəziyyətdə yaşayanların köçürülməsinə üstünlük verildiyi onların diqqətinə çatdırılıb.

    Qəbul zamanı vətəndaşların qaldırdıqları məsələlərin bir qismi yerində həll olunub. Müraciətlərdə vurğulanan digər məsələlərin qısa müddətdə araşdırılacağı, həmçinin aidiyyəti üzrə dövlət qurumlarına çatdırılacağı bildirilib.

    Vətəndaş qəbulu Qaçqınkom "Böyük Qayıdış"

