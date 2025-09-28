Prezident və xanımı Gəncədə III MDB Oyunlarının açılış mərasimini izləyiblər - YENİLƏNİB

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Sentyabrın 28-də Gəncədə III MDB Oyunlarının təntənəli açılış mərasimi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva tədbiri izləyiblər.

    Əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının üçrəngli Bayrağı arenaya gətirilib və Dövlət Himnimizin sədaları altında ucaldılıb.

    Sonra III MDB Oyunlarında iştirak edən ölkələrin idmançılarının təntənəli paradı olub.

    Açılış mərasimində Azərbaycan Bayrağını karateçimiz Asiman Qurbanlı və taekvondoçumuz Zemfira Həsənzadə arenaya gətiriblər.

    Sonra III MDB Oyunlarının Təşkilat Komitəsinin sədri Samir Şərifov və Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Baş katibinin müavini Nurlan Seytimov çıxış ediblər.

    Daha sonra idmançıların və onların məşqçilərinin andiçmə mərasimi olub.

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev III MDB Oyunlarını açıq elan edib.

    Tədbir bədii hissə ilə davam edib.

    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдают за церемонией открытия III Игр СНГ в Гяндже

