Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдают за церемонией открытия III Игр СНГ в Гяндже
Внутренняя политика
- 28 сентября, 2025
- 19:13
В Гяндже 28 сентября проходит церемония открытия III Игр СНГ.
Как сообщает Report, за мероприятием наблюдают президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.
Последние новости
20:19
CNN: В церкви штата Мичиган произошла стрельбаДругие страны
20:05
Фото
Азербайджанский спортсмен Руслан Лунев завоевал золото на Кубке ЕвропыИндивидуальные
19:56
Конгресс США изучает роль ФБР в беспорядках в Капитолии 2021 годаДругие страны
19:38
SCMP: КНР создала систему моделирования ядерных ударов по подземным целямДругие страны
19:13
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдают за церемонией открытия III Игр СНГ в ГянджеВнутренняя политика
19:08
Фото
На городском стадионе Гянджи проходит церемония открытия III Игр СНГ - Прямая трансляцияИндивидуальные
19:04
Фото
Азербайджанская община приняла участие в марафоне Route du Vin в ЛюксембургеДругие страны
18:54
СМИ: Трамп предложил гибкие пошлины на электронику с привязкой к чипамДругие страны
18:37