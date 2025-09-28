Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдают за церемонией открытия III Игр СНГ в Гяндже

    Внутренняя политика
    • 28 сентября, 2025
    • 19:13
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдают за церемонией открытия III Игр СНГ в Гяндже
    Мехрибан Алиева и Ильхам Алиев

    В Гяндже 28 сентября проходит церемония открытия III Игр СНГ.

    Как сообщает Report, за мероприятием наблюдают президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

    Ильхам Алиев Мехрибан Алиева III Игры СНГ Гянджа
    Видео
    Prezident və xanımı Gəncədə III MDB Oyunlarının açılış mərasimini izləyiblər - YENİLƏNİB

    Последние новости

    20:19

    CNN: В церкви штата Мичиган произошла стрельба

    Другие страны
    20:05
    Фото

    Азербайджанский спортсмен Руслан Лунев завоевал золото на Кубке Европы

    Индивидуальные
    19:56

    Конгресс США изучает роль ФБР в беспорядках в Капитолии 2021 года

    Другие страны
    19:38

    SCMP: КНР создала систему моделирования ядерных ударов по подземным целям

    Другие страны
    19:13

    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдают за церемонией открытия III Игр СНГ в Гяндже

    Внутренняя политика
    19:08
    Фото

    На городском стадионе Гянджи проходит церемония открытия III Игр СНГ - Прямая трансляция

    Индивидуальные
    19:04
    Фото

    Азербайджанская община приняла участие в марафоне Route du Vin в Люксембурге

    Другие страны
    18:54

    СМИ: Трамп предложил гибкие пошлины на электронику с привязкой к чипам

    Другие страны
    18:37

    Премьер-лига: "Туран Товуз" обыграл "Кяпяз"

    Футбол
    Лента новостей