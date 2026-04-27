Prezident İlham Əliyev: Çexiya ilə çox fəal siyasi dialoqumuz var
Daxili siyasət
- 27 aprel, 2026
- 12:57
Bu, (Çexiyanın Baş nazirinin səfəri – re.) iki ölkə arasındakı əlaqələrin dinamik şəkildə inkişafını göstərir. Bizim çox fəal siyasi dialoqumuz var.
"Report" xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Çexiyanın Baş naziri Andrey Babişlə mətbuata bəyanatında söyləyib.
"Bu gün bir çox məsələlər ətrafında - həm regional, həm ikitərəfli, həm daha qlobal xarakter daşıyan məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılmışdır", - deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib.
