    Daxili siyasət
    • 20 noyabr, 2025
    • 00:00
    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ağdamın işğaldan azad olunmasının 5-ci ildönümü ilə bağlı sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda "Zəfər Tariximiz: 20 Noyabr 2020-ci il Ağdam" sözləri qeyd olunub.

    Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с пятой годовщиной освобождения Агдама

    Prezident İlham Əliyev Ağdamın işğaldan azad olunmasının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

