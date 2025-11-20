Prezident İlham Əliyev Ağdamın işğaldan azad olunmasının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib
Daxili siyasət
- 20 noyabr, 2025
- 00:00
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ağdamın işğaldan azad olunmasının 5-ci ildönümü ilə bağlı sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda "Zəfər Tariximiz: 20 Noyabr 2020-ci il Ağdam" sözləri qeyd olunub.
