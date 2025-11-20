Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с пятой годовщиной освобождения Агдама
Внутренняя политика
- 20 ноября, 2025
- 00:02
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих официальных аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с пятой годовщиной освобождения от оккупации города Агдам.
Как передает Report, в публикации говорится: "История нашей Победы: 20 ноября 2020 года - Агдам".
