    Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с пятой годовщиной освобождения Агдама

    Внутренняя политика
    • 20 ноября, 2025
    • 00:02
    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих официальных аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с пятой годовщиной освобождения от оккупации города Агдам.

    Как передает Report, в публикации говорится: "История нашей Победы: 20 ноября 2020 года - Агдам".

    Prezident İlham Əliyev Ağdamın işğaldan azad olunmasının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Лента новостей