İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    NİİM: Yağışa görə bəzi ərazilərdə nəqliyyatın hərəkəti çətinləşib, sıxlıq yaranıb

    Daxili siyasət
    • 06 aprel, 2026
    • 09:28
    NİİM: Yağışa görə bəzi ərazilərdə nəqliyyatın hərəkəti çətinləşib, sıxlıq yaranıb

    Bakıda davam edən yağıntılı hava şəraiti bir sıra yollarda nəqliyyatın hərəkətini çətinləşdirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, yol polisi əməkdaşları tərəfindən müxtəlif istiqamətlər üzrə sıxlıq yaranan yollarda hərəkət intensivliyinin artırılması, sıxlığın azaldıması, həmçinin yollarda təhlükəsizlik tədbirləri məqsədilə zəruri tədbirlər görürlər.

    Hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    2. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    3. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    4. Ziya Bünyadov prospekti, Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    5. Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində;

    6. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    7. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    8. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

    9. Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    10. Bakıxanov küçəsi, İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən "Dədə Qorqud" parkı istiqamətində;

    11. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    12. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    13. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    14. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    15. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nömrəli məktəb-lisey istiqamətində;

    16. Niyazi küçəsi, "Azneft" dairəsi istiqamətində;

    17. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    18. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    "Sürücülərə sürət həddinə əməl edilməsi, düzgün ara məsafəsi saxlaması və piyadalara qarşı diqqətli olmaları tövsiyə edilir", - məlumatda qeyd olunub.

    Qeyd edək ki, aprelin 5-6-da Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında yağıntının miqdarı aylıq normadan 4 dəfə artıq olub.

    Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) İntensiv yağışlar

    Son xəbərlər

    20:55

    Bəqai: İran ABŞ-nin analoji infrastrukturuna cavab zərbəsi endirəcək

    Digər ölkələr
    20:48

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı böyük hesabla məğlub edib

    Futbol
    20:48

    Ərdoğan: 38 gündür davam edən müharibə bütün bölgəyə təsir göstərir

    Region
    20:33

    Yermek Koşerbayev Gürcüstanda rəsmi səfərdədir

    Region
    20:23

    Sabah Culfanın 18 kəndində işıq olmayacaq

    İnfrastruktur
    20:16

    ABŞ və İsrailin raket hücumu nəticəsində İranda ölənlər var

    Region
    20:04

    "Formula 1" komandalarının ən yüksək maaş alan menecerlərinin siyahısı açıqlanıb

    Formula 1
    20:04

    Ermənistanda İqtisadiyyat Nazirliyi yaxınlığında atışma baş verib, bir nəfər yaralanıb

    Region
    19:58
    Video

    Ərdoğan: Hörmüz boğazının bağlanmasına görə Avropada neft-qaz kəskin bahalaşıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti