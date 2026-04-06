İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Mədəniyyət Nazirliyi: Azərbaycan Kitab Mükafatı layihə mərhələsindədir

    Ədəbiyyat
    • 06 aprel, 2026
    • 11:05
    Mədəniyyət Nazirliyi: Azərbaycan Kitab Mükafatı layihə mərhələsindədir

    Azərbaycan Kitab Mükafatı hazırda layihə mərhələsindədir.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq, Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat veriblər.

    Qeyd olunub ki, bu istiqamətdə işlər davam etdirilir.

    "Layihə müvafiq qaydada təsdiq olunduqdan sonra müsabiqənin keçirilməsi və sairlə bağlı ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək", - məlumatda qeyd olunub.

    Qeyd edək ki, Mədəniyyət Nazirliyinin Kitab sənayesi şöbəsinin müdiri Vasif Qurbanzadə bu il Azərbaycan Kitab Mükafatının təsis ediləcəyi barədə məlumat vermişdi. Onun sözlərinə görə, qalibə 50 min manat pul mükafatı, diplom, döş nişanı təqdim ediləcəyi, kitabının 3000 tirajla çap olunacağı və 2 ölkədə yayımlanacağı planlaşdırılır.

    Son xəbərlər

    Bütün Xəbər Lenti