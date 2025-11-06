Paytaxt sakini: Zəfər yürüşünə görə Ali Baş Komandana minnətdarıq
Daxili siyasət
- 06 noyabr, 2025
- 12:28
Bakı şəhər sakini, 60 yaşlı Sədaqət Quliyeva Zəfər yürüşünə görə Ali Baş Komandan İlham Əliyevə, şəhidlərə və qazilərə minnətdar olduqlarını bildirib.
O, "Report"a açıqlamasında hazırda paytaxtda keçirilən Zəfər yürüşünü fəxrlə izlədiyini söyləyib:
"Bu, Azərbaycan üçün əlamətdar yürüşdür. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasının beşinci ildönümüdür. Hərbçilərimizin yürüşünü izlədikcə fərəh hissi keçirirəm. Bu Zəfər yürüşünə Ali Baş Komandanımıza, şəhidlərimizə minnətdarıq. Ölkəmizi işğal bəlasından qurtarıblar. Arzu edirəm ki, daha gözəl günlər görək, vətəndaşlarımız da bu qələbə yürüşlərini izlədikcə fərəh hissi keçirsin. Ona görə də şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə cansağlığı arzulayıram".
