İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Orta məktəb dərsliklərini yazan müəlliflərin Qərbi Azərbaycan İcmasında görüşü planlaşdırılır

    Daxili siyasət
    • 12 fevral, 2026
    • 15:27
    Orta məktəb dərsliklərini yazan müəlliflərin Qərbi Azərbaycan İcmasında görüşü planlaşdırılır

    Orta məktəb dərsliklərini yazan müəlliflərin Qərbi Azərbaycan İcmasında görüşü planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qərbi Azərbaycan İcmasının sədri Əziz Ələkbərli "Bir elin manifesti: Qərbi Azərbaycan hekayələri" ümumrespublika hekayə müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırma mərasimində deyib.

    Onun sözlərinə görə, müsabiqə gələcək nəsillərə Qərbi Azərbaycanla bağlı reallıqları ötürmək üçün ilk və önəmli addım idi:

    "Bu ənənəni davam etdirmək niyyətindəyik. Bu səbəbdən orta məktəb dərsliklərini yazan müəlliflərin Qərbi Azərbaycan İcmasında görüşü planlaşdırılır. Ən yaxın zamanda onlarla birgə müzakirələr aparmaq istəyirik. Görüşün məqsədi Qərbi Azərbaycan həqiqətlərinin dərsliklərdə öz əksini tapması üzrə müzakirələrin aparılmasıdır".

    Əziz Ələkbərli Orta məktəb dərslik Qərbi Azərbaycan İcması

    Son xəbərlər

    16:01

    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin hərbi qulluqçularının və mülki işçilərinin təltif ediliblər

    Daxili siyasət
    15:58

    Dövlət Vergi Xidmətinin əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələr verilib

    Daxili siyasət
    15:53
    Foto

    Azərbaycanda fond bazarına dair qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi müzakirə edilib

    Maliyyə
    15:51

    BMT-nin əlaqələndiricisi Çili səfiri ilə Azərbaycanın dayanıqlı inkişafına dəstəyini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    15:46

    Ötən il Azərbaycanda qaz istehlakı 13 milyard kubmetri ötüb

    Energetika
    15:42

    Con Stounz yayda "Mançester Siti"dən ayrılacaq

    Futbol
    15:41

    II Qareginin qardaşı oğlu ev dustaqlığına buraxılıb

    Region
    15:41

    Ərdoğan deputatların parlamentdəki davasına münasibət bildirib

    Region
    15:37

    İcma nümayəndəsi: Gənclər Qərbi azərbaycanlıların başına gətirilən bəlalardan xəbərsizdir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti