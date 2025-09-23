İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Ombudsman Şəkidə vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    • 23 sentyabr, 2025
    • 18:45
    Ombudsman Şəkidə vətəndaşları qəbul edib

    Şəki "ASAN xidmət" mərkəzində Ombudsmanın Şimal-Qərb Regional Mərkəzinin yeni ünvanda açılışı olub.

    "Report" xəbər verir ki, Ombudsman Səbinə Əliyeva yeni açılan regional mərkəzin müraciətlərin daha operativ araşdırılmasına, elektron yeniliklərin tətbiqinin isə qəbul imkanlarının genişlənməsinə şərait yaradacağını bildirib.

    Qəbul prosesində könüllülərin də vətəndaşlara yardımçı olacaqlarını bildirən S.Əliyeva əlavə edib ki, Şimal-Qərb Regional Mərkəzinin Şəki "ASAN xidmət" mərkəzində yerləşməsi ərizəçilərin sənədləşmə və bir çox məsələlərlə bağlı müraciətlərinin yerində həllinə imkan yaradacaq.

    Ombudsman Səbinə Əliyeva daha sonra Şəki şəhərində vətəndaş qəbulu keçirib.

    Müvəkkil qəbul üçün müraciət etmiş Birinci Qarabağ və Vətən Müharibəsi iştirakçıları, həmçinin, əlilliyi olan şəxslər olmaqla, 12 nəfərin hər birini fərdi qaydada qəbul edib. Bəzi məsələlərin yerində həlli ilə bağlı zəruri tədbirlər görülüb, araşdırma tələb edən digər məsələlərin isə nəzarətdə saxlanılacağı və mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun həll olunması istiqamətində müvafiq dövlət qurumlarına müraciət ediləcəyi bildirilib.

    Ombudsman Səbinə Əliyeva ASAN xidmət

    Son xəbərlər

    19:18

    Tramp Moskvaya mümkün səfəri və Zelenskiyə təsir göstərməklə bağlı sualı cavablandırmayıb

    Digər ölkələr
    19:17

    Voleybol üzrə Yüksək Liqaların yeni mövsümünün püşkü atılıb

    Komanda
    19:09

    Aleksandr Stubb Aİ-ni enerji daşıyıcıları məsələsində Rusiya ilə sərt davranmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    19:06
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası - Ermənistanın kənd təsərrüfatı məhsulunun 70%-ni azərbaycanlı əhali təmin edib

    Daxili siyasət
    19:00
    Foto

    Azərbaycan Basketbol Liqasında çıxış edən klublar yoxlama oyununda üz-üzə gəliblər

    Komanda
    18:59

    Kəşfiyyatçı Xanı kimi tanınan Səyyaf Əhmədov minaya düşərək həlak olub

    Hadisə
    18:48

    İsmayıllıda avtomobil idarəetmədən çıxaraq aşıb, sürücü ölüb

    Hadisə
    18:45
    Foto

    Ombudsman Şəkidə vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    18:42

    Berbok: Dünyadakı bütün münaqişə və zorakılıqlarda BMT günahlandırmamalıdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti