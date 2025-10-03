İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Nehrəmdə şəhid bulağının açılışı olub

    Daxili siyasət
    • 03 oktyabr, 2025
    • 15:20
    Nehrəmdə şəhid bulağının açılışı olub

    Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Babək rayonunun Nehrəm qəsəbəsində şəhid Məmmədov Zamin Allahverdi oğlunun adına bulağın açılışı olub.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Babək rayonunun rəsmi şəxsləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

    Tədbirdə çıxış edənlər şəhid Zamin Məmmədovun şərəfli həyat və döyüş yolundan, vətənpərvərliyindən söz açaraq onun mənalı ömrünün hər bir gənc üçün örnək olduğunu vurğulayıblar.

    Sonra tədbir iştirakçıları şəhidin məzarını ziyarət edib, gül dəstələri düzüb və ruhuna dualar oxuyublar.

