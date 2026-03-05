Naxçıvan Ombudsmanı İranın hücumu ilə bağlı bəyanat yayıb
Daxili siyasət
- 05 mart, 2026
- 20:33
Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Günay Rzayeva İran ərazisindən bu gün Naxçıvana qarşı həyata keçirilən pilotsuz uçuş aparatı hücumları ilə bağlı bəyanat yayıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bəyanatda bildirilir ki, xüsusilə Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının ərazisinin və Şəkərabad kəndində məktəbə yaxın sahənin hədəfə alınması mülki əhalinin, o cümlədən uşaqların təhlükəsizliyi baxımından qəti şəkildə pislənilir.
Qeyd olunur ki, mülki obyektlərin və təhsil müəssisələrinin yaxınlığında baş verən bu cür hücumlar beynəlxalq humanitar hüququn fundamental prinsiplərinin, xüsusilə mülki şəxslərin qorunması prinsipinin kobud şəkildə pozulmasıdır.
