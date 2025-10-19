Nadir Şahdan bu günə gəlib çıxan qalxanın yaddaşı - Qərbi Azərbaycan Xronikası
- 19 oktyabr, 2025
- 03:41
Qərbi Azərbaycan Xronikası layihəsi çərçivəsində sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Elçin Əlibəylinin təqdimatında "İrsimiz" rubrikasının növbəti buraxılışı hazırlanıb.
"Report" xəbər verir ki, buraxılışda Əməkdar rəssam Şərif Şərifovun kolleksiyaçı Yusif Bağırzadənin unikal silah kolleksiyası haqqında fikirlərinə yer verilir.
Bildirilir ki, ev-muzeyində tarix "nəfəs alır". Şedevrlərlə dolu məkanda Təbərzin sirri, Səfəvi hakimiyyətinin rəmzi, Təbriz məktəbinin izi, miniatürlərin sehrli dili, Nadir şahdan bu günə gəlib çıxan qalxanın yaddaşı, ox, qılınc, xəncər izləri yaşadılır. Kolleksiyalarda dünya muzeyinə layiq əsərlər saxlanılır.
Burada plastika, rəng, kompozisiya, eləcə də hər əşyanın ikinci həyatı var. Həmçinin Səfəvi–Qəndəhar döyüşü izləri, 1708 tarixinin şifrəsi, zərgər, silah və tişə ustadlarının sənət səsi, Qacar və Əfşar dövrləri əhatə olunur".
Ş.Şərifov sonda kolleksiyada yer alan Nizami Gəncəvi motivləri ilə bağlı yazıların mahiyyətinə də aydınlıq gətirir.
Xatırladaq ki, Qərbi Azərbaycan Xronikası layihəsinin məqsədi tarixi torpaqlarımızın adının yaşadılması, tanıdılması, həmçinin azərbaycanlıların ermənilər tərəfindən deportasiyaya məruz qoyulması, həmin ərazilərdə mövcud olmuş, lakin adı silinən toponimlərin, saysız-hesabsız yeraltı və yerüstü maddi mədəniyyət nümunələri – qədim yaşayış məskənləri, nekropollar, kurqanlar, qala, saray və istehkam qalıqları, karvansaralar, körpülər, qəbirüstü sənduqələr, at-qoç heykəlləri, məbəd, kilsə, məscid, pir və ocaqların üzə çıxarılması, həmin ərazinin təmiz oğuz-türk məskənləri olduğunu təsdiq edən faktların dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasıdır.