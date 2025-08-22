Haqqımızda

Mürsəl İbrahimov Qaxda vətəndaşları qəbul edib

Mürsəl İbrahimov Qaxda vətəndaşları qəbul edib Mürsəl İbrahimov Qaxda vətəndaşları qəbul edib
Daxili siyasət
22 avqust 2025 14:18
Mürsəl İbrahimov Qaxda vətəndaşları qəbul edib

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin (SHXÇDX) rəisi general-mayor Mürsəl İbrahimov Qax rayonunda yerləşən Heydər Əliyev Mərkəzində Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, Zaqatala və Balakən rayonlarında qeydiyyatda olan vətəndaşları qəbul edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Xidməti məlumat yayıb.

Qəbulda 2 şəhid ailəsi və 3 müharibə iştirakçısı olmaqla 22 vətəndaşın müraciəti dinlənilib. Vətəndaşlar SHXÇDX-da həqiqi hərbi xidmətə və ya işə qəbul, övladlarının gələcək müddətli həqiqi hərbi xidmət yerinin müəyyənləşdirilməsi və s. məsələlərlə bağlı müraciət ediblər.

Xidmət rəisi qəbul zamanı hər bir vətəndaşın müraciətini dinləyib, qaldırılan məsələlərin hərtərəfli öyrənilməsi və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qısa müddətdə həll edilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verib.

Vətəndaşların müraciətlərinin bir qismi yerindəcə həllini tapıb, bəzi məsələlər isə araşdırılması üçün nəzarətə götürülüb. SHXÇDX-nın səlahiyyətlərinə aid olmayan müraciətlər aidiyyəti qurumlara yönəldilib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

İlin sonuna qədər Laçın şəhərinə daha 40 ailə köçürüləcək
İlin sonuna qədər Laçın şəhərinə daha 40 ailə köçürüləcək
22 avqust 2025 13:02
Kamran Əliyev: Zəngəzur dəhlizinin açılması iqtisadi və siyasi inteqrasiyaya böyük töhfə verəcək
Kamran Əliyev: Zəngəzur dəhlizinin açılması iqtisadi və siyasi inteqrasiyaya böyük töhfə verəcək
22 avqust 2025 12:52
Kəlbəcərə köçürülən 20 ailə şəhərin 1-ci yaşayış kompleksində məskunlaşıb
Kəlbəcərə köçürülən 20 ailə şəhərin 1-ci yaşayış kompleksində məskunlaşıb
22 avqust 2025 11:15
QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin 2026-cı il üzrə qrant müsabiqələri elan edilib
QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin 2026-cı il üzrə qrant müsabiqələri elan edilib
22 avqust 2025 10:51
Kəlbəcərin 1-ci yaşayış kompleksində sakinlər üçün hər bir şərait yaradılıb
FotoKəlbəcərin 1-ci yaşayış kompleksində sakinlər üçün hər bir şərait yaradılıb
22 avqust 2025 10:42
Kamran Əliyev: Azərbaycanın ilk Konstitusiyasının qəbulu Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır
Kamran Əliyev: Azərbaycanın ilk Konstitusiyasının qəbulu Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır
22 avqust 2025 10:41
Kəlbəcərin 3-cü yaşayış kompleksində 476 mənzil inşa ediləcək
Kəlbəcərin 3-cü yaşayış kompleksində 476 mənzil inşa ediləcək
22 avqust 2025 10:34
Komitə rəsmisi: Kəlbəcər parkı şəhər sakinləri və turistlər üçün cəlbedici məkan olacaq
Komitə rəsmisi: Kəlbəcər parkı şəhər sakinləri və turistlər üçün cəlbedici məkan olacaq
22 avqust 2025 10:30
Kəlbəcər şəhər parkı 11 hektar ərazini əhatə edəcək
FotoKəlbəcər şəhər parkı 11 hektar ərazini əhatə edəcək
22 avqust 2025 10:22
Baş Prokurorluq Laçında beynəlxalq konfrans keçirir
FotoBaş Prokurorluq Laçında beynəlxalq konfrans keçirir
22 avqust 2025 10:03

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi