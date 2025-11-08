İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad

    Müharibə iştirakçısı: Bu gün keçiriləcək hərbi parad insanda fəxr hissi oyadır

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 12:57
    Müharibə iştirakçısı: Bu gün keçiriləcək hərbi parad insanda fəxr hissi oyadır

    Bu gün Bakıda keçiriləcək hərbi parad insanda fəxr hissi oyadır.

    Bunu "Report"a açıqlamasında tədbiri izləməyə gələn 44 günlük Vətən müharibəsində iştirak etmiş əsgər, 22 yaşlı Şahlar Həsənov bildirib.

    O, müharibə başlayanda altı ayın əsgəri olmasına baxmayaraq, heç bir çətinlikdən qorxmadığını söyləyib:

    "Baxmayaraq ki, cəmi altı ay idi xidmətdəydim, ancaq müharibənin əvvəlindən sonunadək içimdə heç bir qorxu hissi olmayıb. Əslində məktəb illərindən bizə vətənpərvərlik hissi aşılanıb. Təsəvvür edin, düşmən geri çəkildikcə irəliləyirdik. Onlar qaçdıqca biz üzərlərinə gedirdik".

    Ş.Həsənov deyib ki, müharibənin cəmi 44 günə bitməsi onu qürurlandırıb:

    "Bu bayramı bizə yaşadan şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, qazilərimizə və veteranlarımıza cansağlığı diləyirəm. Bu döyüşdə təkcə biz əsgərlərin yox, bütün xalqımızın dayağı, dəstəyi ilə zəfəri əldə etdik. Ali Baş Komandanın göstərişi, şəhidlər və qazilərimizin sayəsində qısa müddətdə belə şanlı zəfəri qazandıq".

    Müharibə iştirakçısı sonda zəfərin nümayişi olan hərbi paradı həyəcan və maraqla gözlədiklərini də vurğulayıb.

    Zəfərə gedən yol Hərbi parad Zəfər Günü

    Son xəbərlər

    13:10

    "Ayaks"ın rəhbərliyi Mark Overmarsa yenidən vəzifə vermək istəyir

    Futbol
    13:09
    Foto
    Video

    Bakıda Zəfərin beşinci ilinə həsr olunan hərbi parad keçirilir - CANLI

    Hərbi
    13:07

    Qazaxıstan müdafiə naziri hərbi paradda iştirak etmək üçün Bakıya gəlib

    Xarici siyasət
    13:04
    Foto

    Bakı sakinləri Zəfərin beşinci ildönümünü qeyd edir - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:00

    Antonio Koşta: İqlim tədbirləri üçün imkanlar pəncərəsi sürətlə bağlanır

    COP29
    12:57
    Video

    "Haber Global": Azərbaycan zəfərə gedən yolu cəbhədə və diplomatik masada ilmə-ilmə işlədi

    Xarici siyasət
    12:57

    Müharibə iştirakçısı: Bu gün keçiriləcək hərbi parad insanda fəxr hissi oyadır

    Daxili siyasət
    12:56

    NEQSOL Holding şəhid ailələrinə və qazilərə dəstəyini davam etdirir

    Biznes
    12:56

    Qazi: Xalqın üzündəki sevinci görəndə deyirəm ki, bunun üçün döyüşməyə dəyərdi

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti