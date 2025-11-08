İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Muğanda Zəfərin 5-ci ildönümü münasibətilə tədbirlər keçirilib

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 17:55
    Muğanda Zəfərin 5-ci ildönümü münasibətilə tədbirlər keçirilib

    Muğan zonasında Zəfərin 5-ci ildönümü münasibətilə müxtəlif tədbirlər keçirilib.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, Biləsuvar, Cəlilabad və İmişli rayonlarında keçirilən tədbirlərdə yerli rəhbərlik, şəhid ailələri, qazilər, müharibə iştirakçıları, idarə və təşkilatların əməkdaşları, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

    Tədbirlərdən öncə şəhid məzarları ziyarət edilib, onların ruhlarına dualar oxunub, məzarları üzərinə gül dəstələri düzülüb.

    Zəfərin 5-ci ili Muğan tədbir

