Muğanda Zəfərin 5-ci ildönümü münasibətilə tədbirlər keçirilib
Daxili siyasət
- 08 noyabr, 2025
- 17:55
Muğan zonasında Zəfərin 5-ci ildönümü münasibətilə müxtəlif tədbirlər keçirilib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, Biləsuvar, Cəlilabad və İmişli rayonlarında keçirilən tədbirlərdə yerli rəhbərlik, şəhid ailələri, qazilər, müharibə iştirakçıları, idarə və təşkilatların əməkdaşları, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.
Tədbirlərdən öncə şəhid məzarları ziyarət edilib, onların ruhlarına dualar oxunub, məzarları üzərinə gül dəstələri düzülüb.
